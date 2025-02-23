ملكة السويد تلغي رحلتها إلى سنغافورة بسبب مرضها

أعلنت العائلة الملكية في السويد أن الملكة سيلفيا غير قادرة على الانضمام إلى زيارة دولة مقررة إلى سنغافورة وذلك بسبب مرضها.

وقالت العائلة الملكية اليوم الاثنين، إن زوجها الملك كارل السادس عشر جوستاف سيسافر إلى الدولة المدينة الآسيوية الأسبوع الجاري بدونها بعد أن أصيبت الملكة - 80 عاما بعدوى حادة في الجهاز التنفسي.

وأضافت العائلة، إن الملكة سيلفيا كانت تتوق إلى القيام بتلك الرحلة لكنها قررت، مراعاة للمضيفين والوفد المرافق، البقاء في السويد خوفا من إصابة الآخرين بالعدوى.

ويعود أصل الملكة سيلفيا إلى مدينة هايدلبرج في ألمانيا ، وهي متزوجة من الملك كارل جوستاف منذ نحو نصف قرن ، ويعتلى كارل جوستاف عرش السويد منذ عام 1973.

وكان أفراد العائلة الملكية السويدية يستهدفون بزيارتهم تلك إلى سنغافورة ، تعزيز علاقاتهم مع الدولة الجزيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وسيرافق الملك وزيرة الخارجية ماريا مالمر ستينرجارد ، وكذلك وفد من رجال الأعمال.