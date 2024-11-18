علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل الذي أثير بشأن مقارنة لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر بلاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو، وهي مقارنة قيل فيها إن طاهر أفضل من زيزو ولا يتقاضى ما يطلبه لاعب الزمالك لتجديد عقده.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين: «توقفت أمام الحملة المثارة بأن طاهر محمد طاهر أفضل من زيزو.. إنتو بتتكلموا جد.. الناس دي بتسرد أسماء لاعبية في الأهلي لا ترقى لذلك».

وأضاف أن لاعبي كرة القدم عبارة عن أسعار ومقامات، مشددا على أن الأمر يحكمه العرض والطلب.

وتابع: «طاهر لغاية سنة مكنش بيلعب في الأهلي.. وأعظم إنجاز له لما كان شايل الكاسيت في أغنية سطلانة»

وتحدث عن عدم تجديد عقد زيزو مع الزمالك حتى الآن ما دفع البعض لطرح المقارنة مع طاهر، قائلا: «هو زيزو هيبور.. ده الأهلي نَفسه يشتريه. هو زيزو قليل».