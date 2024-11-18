 بعد المقارنة مع زيزو.. عمرو أديب: أعظم إنجاز لطاهر محمد طاهر حمل الكاسيت في أغنية سطلانة - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

بعد المقارنة مع زيزو.. عمرو أديب: أعظم إنجاز لطاهر محمد طاهر حمل الكاسيت في أغنية سطلانة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 11:23 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 11:23 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على الجدل الذي أثير بشأن مقارنة لاعب الأهلي طاهر محمد طاهر بلاعب الزمالك أحمد مصطفى زيزو، وهي مقارنة قيل فيها إن طاهر أفضل من زيزو ولا يتقاضى ما يطلبه لاعب الزمالك لتجديد عقده.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين: «توقفت أمام الحملة المثارة بأن طاهر محمد طاهر أفضل من زيزو.. إنتو بتتكلموا جد.. الناس دي بتسرد أسماء لاعبية في الأهلي لا ترقى لذلك».

وأضاف أن لاعبي كرة القدم عبارة عن أسعار ومقامات، مشددا على أن الأمر يحكمه العرض والطلب.

وتابع: «طاهر لغاية سنة مكنش بيلعب في الأهلي.. وأعظم إنجاز له لما كان شايل الكاسيت في أغنية سطلانة»

وتحدث عن عدم تجديد عقد زيزو مع الزمالك حتى الآن ما دفع البعض لطرح المقارنة مع طاهر، قائلا: «هو زيزو هيبور.. ده الأهلي نَفسه يشتريه. هو زيزو قليل».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك