بايدن يؤكد على عدم العودة إلى الوراء في ثورة الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن من غابات الأمازون المطيرة في البرازيل يوم الأحد وأكد أنه لن تكون هناك عودة إلى الوراء في "ثورة الطاقة النظيفة" في الولايات المتحدة حتى مع تعهد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة بتحفيز إنتاج الوقود الأحفوري وتقليص الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ.

وشهد بايدن، وهو أول رئيس أمريكي يزور أكبر غابة مطيرة استوائية في العالم، عن كثب آثار إزالة الغابات. وتخزن منطقة الأمازون، التي تعادل مساحتها مساحة أستراليا، كميات هائلة من ثاني أكسيد الكربون في العالم، وهو أحد الغازات المسببة للاحتباس الحراري والمسببة لتغير المناخ. لكن التنمية تستنزف بسرعة المنطقة الخضراء منذ فترة طويلة، حيث تجف الأنهار.

وقال بايدن إن مكافحة تغير المناخ كانت قضية ميزت رئاسته، حيث دفع من أجل هواء ومياه وطاقة أنظف وعمل على سن تشريعات وجهت إنفاقا اتحاديا غير مسبوق لمكافحة الاحتباس الحراري.

وقال بايدن من على منصة أقيمت على أرض رملية "قد يسعى البعض إلى إنكار أو تأخير ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أمريكا... لكن لا أحد، لا أحد يستطيع عكسها، ليس عندما يستفيد الكثير من الناس، بغض النظر عن الأحزاب أو السياسة، من فوائدها".