إغلاق مراكز الاقتراع في انتخابات برلمان السنغال والنتائج الأولية غدًا

أغلقت مراكز الاقتراع في السنغال مساء اليوم الأحد في انتخابات برلمانية من المقرر أن تحدد ما إذا كان في إمكان الرئيس المنتخب حديثا للبلاد تنفيذ إصلاحات طموحة.

ويختار أكثر من 7 ملايين ناخب يحق لهم التصويت في السنغال 165 نائبا في الجمعية الوطنية، التي لا يتمتع فيها حزب الرئيس باسيرو ديوماي فاي بأغلبية.

ويقول فاي، الذي تم انتخابه في مارس الماضي على خلفية برنامجه المناهض للاتجاه القائم، إنه تم الوقوف أمام رغبته في تنفيذ الإصلاحات التي تعهد بها خلال حملته الانتخابية، بما في ذلك مكافحة الفساد ومراجعة تصاريح الصيد للشركات الأجنبية وضمان حصة أكبر من الموارد الطبيعية للسكان.

وكان الرئيس قد قرر في سبتمبر الماضي حل البرلمان الذي تقوده المعارضة، مما مهد الطريق أمام إجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وكانت مراكز الاقتراع قد فتحت أبوابها في الساعة 8 صباحا وأغلقت في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي. ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية صباح غد الاثنين، لكن النتائج النهائية لن تعلن إلا في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ويحتاج حزب "باستيف" بزعامة فاي إلى 83 مقعدا على الأقل للحصول على الأغلبية في الجمعية الوطنية (البرلمان).

ويقول محللون إن الحزب لديه فرصة كبيرة لتحقيق ذلك نظرا للشعبية التي يتمتع، بها ونسبة الفوز التي حققها فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس الماضي.