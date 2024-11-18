العاهل الأردني: نعمل جاهدين لوقف الحرب على غزة

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، إن «الأردن يقف بكل صلابة في وجه العدوان على غزة والاعتداءات على الضفة الغربية».

وأضاف في كلمته خلال افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة العشرين، اليوم الاثنين، أن بلاده تعمل جاهدة، من خلال تحركات عربية ودولية، لوقف هذه الحرب، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «بترا».

وواصل: «إن السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين، وسنبقى متمسكين به خيارا يعيد كامل الحقوق لأصحابها ويمنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام».

وأشار إلى أن «الأردن قدّم جهودًا جبارة، كما وقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف».

واستطرد: «كان الأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جوا وبرا إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضرا ومستقبلا».

وأكد أن «القدس ستظل أولوية أردنية هاشمية»، مضيفًا: «سنواصل الدفاع عن مقدساتها والحفاظ عليها، استنادا إلى الوصاية الهاشمية، التي نؤديها بشرف وأمانة».