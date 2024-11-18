حزب الله يعلن اغتيال 4 من عناصره إلى جانب مسئول مكتبه الإعلامي محمد عفيف

أعلن حزب الله اللبناني، مساء اليوم الاثنين، اغتيال أربعة من العاملين في مكتبه الإعلامي، في الغارة التي أدت إلى مقتل مسئول العلاقات الإعلامية محمد عفيف.

وقال في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن الأربعة هم: موسى حيدر، مواليد 1969، من بلدة مركبا، ومحمود الشرقاوي، مواليد 1970، من بلدة أرزي، وهلال ترمس، مواليد 1988، من بلدة طلوسة، وحسين رمضان، مواليد 1992، من بلدة عرمتى.

وأضاف: «إننا نؤكد أن دماءهم الطاهرة ستبقى نبراساً ينير درب المقاومة والجهاد، وسيظل الإعلام المقاوم قلعة حصينة في وجه العدوان حتى دحره بالمقاومة وكشف زيف ادعاءاته».

وأمس الأحد، أعلن مصدر أمني لبناني اغتيال محمد عفيف، في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى تابعا لحزب البعث في منطقة رأس النبع في بيروت.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن «محمد عفيف، مسئول العلاقات الإعلامية في حزب الله، كان هدف عملية الاغتيال ببيروت».