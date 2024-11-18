سفيرة مصر بالبرازيل: المشاركة بقمة العشرين تؤكد أهمية دور مصر وثقلها الدولي

قالت السفيرة مي طه، سفيرة مصر بالبرازيل، إن دعوة مصر للمشاركة في قمة مجموعة العشرين للمرة الرابعة والثانية على التوالي؛ تؤكد أهمية دور مصر وثقلها الإقليمي والدولي.

وشددت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء الإثنين، أن مصر ليست دولة قليلة في ظل ما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي، وتعداد سكاني واقتصاد كبير رغم المشاكل التي يمر بها، مضيفة أنها ليست قاصرة على مصر؛ بل على دول العالم أجمع؛ نتيجة الأزمات الدولية.

وأوضحت أن جميع دول العالم تمر بمرحلة اقتصادية انتقالية، لافتة أن المواطن في أوروبا يعاني من الغلاء والتضخم.

وذكرت أن دول العالم كافة تأثرت بالأزمات الدولية، سواء الاقتصادية أو الصحية كجائحة كورونا، أو السياسية كالنزاع في أوكرانيا، مشددة أنه «لا يوجد مكان في العالم لم يتأثر بهذه الأزمات».

وأشارت إلى أهمية قمة العشرين في ريو دي جانيرو؛ والتي تبرز في مناقشة موضوعات هامة مثل مكافحة الفقر والجوع حول العالم.