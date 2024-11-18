أبو الغيط أمام قمة العشرين: الاحتلال هو السبب الرئيسي للفقر

يشارك الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في أعمال قمة مجموعة العشرين التي انطلقت في ريو دي جانيرو وتستمر أعمالها على مدى يومين.

وقال أبو الغيط خلال الجلسة الأولى بعنوان "مبادرة مكافحة الفقر والجوع" إنها لحظة تاريخية لجامعة الدول العربية، حيث نشارك لأول مرة في هذا المنتدى العالمي الذي يلعب دورًا فريدًا ومؤثرًا في تشكيل الأجندة العالمية لمستقبل أكثر عدالة واستدامة.

وتوجه أبو الغيط بالشكر للبرازيل وزعيمها الرئيس لولا دا سيلفا على هذه الدعوة وعلى توفير الفرصة لجامعة الدول العربية، التي تمثل 22 دولة عربية، للتعامل بشكل مباشر مع أعضاء مجموعة العشرين بشأن القضايا الرئيسية والتحديات العالمية، في مثل هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم أزمات متعددة ومتتالية تعزز بعضها البعض ويتطلب حلها تعاونًا دوليًا أقوى.

وأضاف الأمين العام أن الجامعة العربية تدعم بقوة المبادرة البرازيلية لإنشاء التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، وهما اثنان من أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه العالم اليوم، مشيرا إلى أن الجوع والفقر مترابطان بشكل عميق، ويشعر السكان الأكثر ضعفًا بتأثيرهما بشكل أكثر حدة.

وأكد أن المنطقة العربية هي منطقة ذات دخول متنوعة، والعديد من الدول الأعضاء تكافح لمكافحة الفقر والجوع، موضحا أن جامعة الدول العربية تشارك بقوة في مجموعة منسقة من البرامج الاجتماعية والتنسيق داخل الدولة، المصممة لمكافحة الفقر والجوع.

وقال أبو الغيط: "نحن سعداء بالعمل مع التحالف العالمي لتحقيق هذه الأهداف في منطقتنا، وسأكون مقصراً إذا لم أسلط الضوء، في هذا السياق، على أن الشعوب التي تعيش تحت الاحتلال ليس لديها أي فرصة للانضمام إلى نضالنا المشترك أو تحقيق نجاحات حقيقية لأن الاحتلال هو السبب الرئيسي للفقر، على سبيل المثال: فلسطين، مؤكدا أن هذا وضع غير مقبول ومدان ولا يجب السماح باستمراره.

وأعرب أبو الغيط في ختام كلمته عن امتنانه مجددا لمجموعة العشرين لترحيبها بجامعة الدول العربية في هذا المنتدى المهم، قائلا: "حريصون على المساهمة في المناقشات، ومشاركة خبراتنا، والعمل معكم جميعًا لبناء عالم أكثر شمولاً وعدالة واستقرارًا".