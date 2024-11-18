 5 شهداء و10 مصابين في مجزرة جديدة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة - بوابة الشروق
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5 شهداء و10 مصابين في مجزرة جديدة للاحتلال شمال غرب مدينة غزة

وكالات
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 11:56 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 11:56 ص

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، مجزرة جديدة في شارع الجلاء شمال غرب مدينة غزة.

وقالت شبكة «قدس» الإخبارية، إن الاحتلال قصف منزلا لعائلة أبو ريالة في محيط شارع الجلاء غرب مدينة غزة، ما أسفر عن سقوط 5 شهداء و10 إصابات.

وأشارت الشبكة إلى أن «3 شهداء وإصابة خطيرة وصلوا إلى مستشفى كمال عدوان، بعد قصف الاحتلال لمجموعة من الأهالي أثناء نزوحهم من مشروع بيت لاهيا».

ونوهت – نقلًا عن مراسلها – أن «دفن الشهداء يتم داخل ساحة كمال عدوان؛ لخطورة الوصول لمشروع بيت لاهيا».

وذكرت أن طائرات «كواد كابتر» الإسرائيلية طالبت الأهالي بالإخلاء من مشروع بيت لاهيا.

ولفتت إلى أن «ما يشاع عن وضع سواتر رملية نهاية شارع السوق غير صحيح»، قائلًا إن «إغلاق الطريق سببه قصف الاحتلال لمنزل عائلة مهدي بمشروع بيت لاهيا»

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