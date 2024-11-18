لمتنا لغزتنا: إفطار تقشفي في برلين دعماً لأطفال غزة

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نظّمت الجالية الفلسطينية في برلين-براندنبورغ، اليوم الأحد، إفطاراً تقشفياً تحت شعار "لمتنا لغزتنا" في مركز موزاييك بالعاصمة الألمانية.

جاءت الفعالية كمبادرة اسنادية وتضامنية لدعم أطفال غزة، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها بسبب الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.

شهدت الفعالية حضوراً واسعاً من أبناء الجالية الفلسطينية وأصدقائهم الألمان المناصرين للقضية الفلسطينية.

وافتُتح الإفطار بكلمة تناولت أهمية الوحدة والتكافل المجتمعي، مع التأكيد على ضرورة دعم الشعب الفلسطيني في وجه ما وُصف بأنه "حرب وجودية" و"إبادة جماعية" تمارسها دولة الاحتلال، خاصة ضد الأطفال في قطاع غزة.

خصصت الجالية عائدات التبرعات التي جُمعت خلال الفعالية لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة للأطفال في غزة، وذلك كجزء من جهود مستمرة تهدف إلى تخفيف معاناتهم وتعزيز صمودهم.

تأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة أنشطة تنظمها الجالية الفلسطينية في برلين-براندنبورغ، بهدف تعزيز الروابط المجتمعية وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة استمرارية الدعم الإنساني والسياسي للقضية الفلسطينية.