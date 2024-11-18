النائب عصام خليل: الأحزاب السياسية في مصر انتهت بوفاة جمال عبدالناصر

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قال النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأحزاب السياسية انتهت في مصر منذ وفاة الرئيس السابق جمال عبد الناصر.

وأضاف خليل خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن الأحزاب هي بمثابة أكاديمية ومدرسة لتعليم وترديب رجال الدولة على المشاركة في الحياة السياسية.

وتابع: «الأحزاب السياسية دورها الرئيسي يتمثل في خلق كوادر سياسية جديدة؛ تكون قادرة على قيادة الدولة من الناحية السياسية».

من ناحية أخرى، أشاد خليل، بمناقشة مجلس النواب مشروع قانون اللاجئين، قائلاً: «لابد أن يكون هناك ضوابط للسيطرة على عملية الزيادة الموجودة في ضيوف مصر خلال السنوات الماضية».

وشدد على أن تقنين أوضاع اللاجئين يعتبر أمرًا مهمًا للامن القومي المصري.