أمطار خفيفة إلى متوسطة غرب الإسكندرية تزامنا مع نوة المكنسة

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شهدت مدينة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أمطارا خفيفة إلى متوسطة وخاصة غرب وشمال المحافظة على فترات متقطعة ورياح شديدة وانخفاض في درجات الحرارة، تزامنا مع نوة المكنسة.

وكشف تقرير صادر عن غرفة عمليات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن استمرار الطقس البارد وسقوط الأمطار حتى نهاية أيام النوة غدا.

ومن جانبها، أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار حالة الطوارئ لمواجهة التقلبات الجوية وأمطار المكنسة، ونشرت الشركة معداتها بطول الكورنيش وبالمناطق الساخنة؛ لإزالة أي تراكمات للمياه.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللواء محمود نافع، جاهزية الشركة بسيارتها ومعداتها للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار أثناء نوة المكنسة.

وأشار نافع، إلى تطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي لرفع؛ أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار المصاحبة لنوة المكنسة.

وأجرى رئيس شركة الصرف الصحي، جولة تفقدية لمتابعة المشروعات، والتأكد من جاهزية المحطات بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

وتفقد محطتي "5، والكيلو 21" بمنطقة العجمي؛ للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها الفنية ومتابعة انتظام العمل بها، مؤكدًا أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات، والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها، وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة وفقًا للخطة الزمنية، وإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والالتزام بتأمين بيئة العمل.