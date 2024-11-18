الزعيم الكوري: أمريكا تستخدم أوكرانيا لاكتساب الخبرة القتالية وتوسيع تدخلها العسكري

قال زعيم جمهورية كوريا الشمالية ، كيم جونغ أون، أن الغرب والولايات المتحدة يستخدمان أوكرانيا كقوة ضاربة أمامية في الحرب مع روسيا، التي تخوضها لاكتساب الخبرة القتالية وتوسيع نطاق التدخل العسكري.

وتحدث كيم في اجتماع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري الذي يعقد للمرة الأولى منذ 10 سنوات، معتبراً أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة والغرب ضد روسيا، باستخدام أوكرانيا كقوة ضاربة، هي صراع لمراكمة الخبرة القتالية وتوسيع نطاق التدخل العسكري في جميع أنحاء العالم، حسب وكالة سبوتنيك عن وكالة الأنباء المركزية الكورية.

وقال كيم جونغ أون إلى أن " تجار الحرب الأمريكيين يواصلون تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا وإسرائيل، مما يطيل أمد الصراعات الحالية، وجر المزيد والمزيد من الدول إلى هذا الوضع، مؤكدا أن هذا يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأمنية العالمية، وزيادة المخاوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، ويؤدي إلى وضع خطير على نحو متزايد.

وأوضح أن خطر الحرب موجود في كل أنحاء العالم، ولا يستطيع أحد التنبؤ أين ومتى ستبدأ. وفي الوقت نفسه، تعتبر شبه الجزيرة الكورية المنطقة ذات أعلى احتمال للاشتباكات العسكرية.