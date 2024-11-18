ضبط المتهمين بسرقة طالبين وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير بهما في الدقهلية

ألقت الأجهزة بمديرية أمن الدقهلية القبض على المتهمين بسرقة طالبين بالدقهلية وتصويرهما وتهديدهما بالتشهير بهما في الدقهلية.

تلقى قسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من طالبان- بتضررهما من عاطل "له معلومات جنائية"؛ لسرقة هاتف محمول خاص بأحدهما بالإكراه تحت تهديد سلاح أبيض، وعقب قيامهما بإبلاغه بالتعرف عليه قام بإعادة الهاتف المحمول واصطحبهما عنوة لمدخل أحد المنازل وأجبرهما على خلع ملابسهم وتصويرهما بهاتفه المحمول فـى حضور مالك المنزل (لا يعلمان بياناته) وتهديدهما بالتشهير بهما فى حالة قيامهما بالإبلاغ وتركهما عقب ذلك.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الدقهلية عن تحديد وضبط المتهم المذكور ومالك العقار محل الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه.

كما تم بإرشاد المتهم الأول ضبط (هاتفه المحمول "بفحصه تبين إحتوائه على صور للمبلغين على النحو السابق الإشارة إليه"، السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.