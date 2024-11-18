 إنجلترا.. العثور على دواجن مصابة بأنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية - بوابة الشروق
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إنجلترا.. العثور على دواجن مصابة بأنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية

د ب أ
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 2:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 2:25 ص

قالت الحكومة البريطانية يوم الأحد إن دواجن في مزرعة تجارية في إنجلترا أصيبت بفيروس أنفلونزا الطيور.

وتم العثور على فيروس "اتش 5 ان 1" بين طيور في مزرعة في سانت آيفز، وهي بلدة ساحلية في كورنوال. وذكرت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية إنه سيتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في المنطقة المصابة بطريقة إنسانية.

وهذا هو أول تأكيد من إنجلترا بشأن وجود فيروس (إتش 5 إن 1) في الطيور هذا الموسم. كما تم العثور على الفيروس مؤخرا في طيور برية في جنوب غرب إنجلترا وفي أوروبا، حسبما ذكرت الوزارة.

وينتشر فيروس انفلونزا الطيور "اتش 5 ان 1" في الولايات المتحدة بين الطيور البرية والدواجن والأبقار وغيرها من الحيوانات.


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