وزير المالية السعودي: نولي اهتمامًا بالغًا بالعمل متعدد الأطراف للاستجابة للتحديات المشتركة

أكّد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان يوم الأحد أن المملكة تحرص من خلال عضويتها في مجموعة العشرين على دعم العمل المشترك متعدد الأطراف، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي، والمساهمة بشكل فعّال في وضع حلول وسياسات للتحديات المشتركة، خصوصًا تلك التي تواجه البلدان النامية والمنخفضة الدخل.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية "تسعى المملكة للاستفادة من تجارب دول مجموعة العشرين في المجالات المختلفة التي تناقشها المجموعة، بصفتها أكبر اقتصادات العالم، إلى جانب استمرار فرق المملكة التي تشارك في مجموعة العشرين في نقل تجربة التحول الاقتصادي المتسارع في المملكة للدول الشقيقة والصديقة في المجموعة التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والتنوع في اقتصادها، من خلال المعارف والخبرات المتراكمة نتيجة لإستراتيجيات رؤية السعودية 2030 وبرامج التحوّل الوطني".

وثمّن وزير المالية السعودي الجهود المبذولة من الرئاسة البرازيلية لتنفيذ جدول أعمال مجموعة العشرين هذا العام، تحت شعار "بناء عالم عادل وكوكب مستدام".