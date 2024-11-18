حزب الله يستهدف تجمعا لقوات إسرائيلية جنوبي بلدة الخيام في جنوب لبنان

أعلن حزب الله في 4 بيانات منفصلة أن عناصره استهدفوا، اليوم الاثنين، تجمعًا لقوات إسرائيلية جنوبي بلدة الخيام في جنوب لبنان، بصليات صاروخية.

وقال حزب الله، في بيان له، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:00 من فجر اليوم الاثنين، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، بصليةٍ صاروخية".

وفي بيان ثان أعلن حزب الله، أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:35 من فجر اليوم الاثنين، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية".

وفي بيان ثالث أعلن حزب الله، أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 من فجر اليوم الاثنين، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الثالثة، بصليةٍ صاروخية".

كما قال حزب الله، في بيان رابع، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 09:20 من صباح اليوم الاثنين، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي جنوبي بلدة الخيام، للمرّة الرابعة، بصليةٍ صاروخية".

وكان حزب الله، قد أعلن في بيان سابق أنه استهدف ليلة الأحد - الاثنين تجمعا لقوات إسرائيلية في مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية.

يذكر أن المناطق الحدودية في جنوب لبنان تشهد تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ الثامن من أكتوبر من عام 2023 بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في أول أكتوبر الماضي عملية عسكرية برية مركزة في جنوب لبنان.