انطلاق مهرجان التميز للأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية في الوادي الجديد

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، انطلاق مهرجان التميز الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2025/2024، بحضور الدكتور أحمد سيد حرباوي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق، في إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان.

وأشار طنطاوي، إلى مشاركة طلبة وطالبات المدن الجامعية مهرجان التميز للأنشطة الطلابية، مؤكدا أن إدارة الجامعة تسخر جميع إمكاناتها لخدمة طلاب وطالبات المدن الجامعية، مشيدا بمجهودات إدارة المدن في خدمة الطلاب والحرص على راحتهم وتنظيم أنشطة مختلفة لاكتشاف مواهبهم وتنميتها للاستفادة منها فى مشاركة الجامعة فى كل الأنشطة الخارجية التي تنظمها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وقال الدكتور جمال حسن، منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الوادي الجديد، أن المهرجان تضمن أنشطة رياضية وثقافة وفنية وألعاب خفيفة ودورى ثقافي بين طلاب وطالبات المدن الجامعية لشغل أوقات الفراغ واكتشاف مواهبهم.