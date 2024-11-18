تضامن المنيا تبحث سبل تحسين الأداء وتعزيز دور التمكين الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة

أعلن ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، أن المديرية شهدت اليوم عقد اجتماع ضم عددًا من مسؤولي مشروعات التمكين الاقتصادي من المؤسسات التي تقدم خدماتها لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" لمتابعة سير المشروعات القائمة، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة التي حققت تأثيرًا إيجابيًا على المستفيدين.

وأضاف أنه تم مناقشة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه بعض المشروعات، لبحث سبل تحسين الأداء وتعزيز دور التمكين الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمع.

وأعلن وكيل تضامن المنيا، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الشراكات مع الجهات المعنية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستهدفة.