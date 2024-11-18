أحمد وفيق: أتمنى أن أقدم شخصيات صدام حسين وجمال عبدالناصر

قال الفنان أحمد وفيق، إنه يتمنى تقديم شخصية الرئيسين الراحلين جمال عبدالناصر، وصدام حسين، خلال عمل فني.

يأتي ذلك خلال ماستر كلاس يقدمه أحمد وفيق، اليوم الاثنين، خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.

وتحدث الفنان أحمد وفيق عن بداية صناعة مسلسل "تحت السيطرة"، حيث أخرج العمل تامر محسن، كنوع من التوعية لهذا المرض، فيرى صناع المسلسل أن المدمن هو مريض يحتاج إلى الدعم، كما أشاد وفيق بمؤلفة العمل مريم ناعوم، متابعا "بدأنا رؤية مدمنين للتعرف على هذا العالم".

وأعرب الفنان أحمد وفيق عن سعادته بمكالمة دارت بينه وبين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز عن دوره في مسلسل "تحت السيطرة"، ليقول وفيق نقلا عن الراحل محمود عبدالعزيز: "لولا إني أعرفه كنت سأصدق فعلا أنه مدمن، من شدة تقمصه للدور".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 15 وحتى 20 من شهر نوفمبر، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي وتحمل الدورة اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان، والمهرجان يقام برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.