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الأربعاء.. «هي وهو» ندوة في مكتبة المستقبل

محمود عماد
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 4:47 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 4:47 م

تنظم مكتبة المستقبل إحدى المنصات الثقافية بجمعية مصر الجديدة ندوة بعنوان "هي و هو"، تهدف إلى تعزيز القيم والثقافة الداعمة للبناء الأسري المتماسك والمستقر، والتي تأتي في إطار برامج التثقيف والتوعية والإرشاد الأسري التي تنفذها جمعية مصر الجديدة في كافة منصاتها الثقافية والإبداعية.

تحاضر في الندوة الدكتورة أميمة عبدالله، دكتوراة الصحة النفسية والإرشاد النفسي، جامعة عين شمس،استشاري علاقات أسرية ومشكلات زواجية.

حيث تتناول فى عدة محاور الاختلافات السيكولوجية بين هي وهو، ما هى ردود افعال كلا من هي وهو في الحالات الآتية: "الحب، المشكلات، المناسبات، وماذا تريد هي من هو، وماذا يريد هو من هي حتى لا يحدث سوء الفهم، وهل من الضروري معرفة سيكولوجية كلا منهما للآخر، وما وجه الاستفادة من ذلك، ونصيحة لكلا من هي وهو"، تقام الندوة بعد غد الأربعاء، في الساعة السادسة مساء، بمقر المكتبة.

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