الإسعاف الإسرائيلي: إصابة سيدة إثر سقوط شظايا صاروخية في فسوطة بالجليل الأعلى

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي إصابة سيدة بجروح طفيفة، إثر سقوط شظايا صاروخية في فسوطة بالجليل الأعلى، وذلك حسبما أفادت فضائية «يورونيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي انفجارات في منطقة نهاريا ظهر اليوم، مؤكدة أن «دفعة كبيرة» من الصواريخ قد أُطلقت باتجاه المدينة ومحيطها.

ويأتي هذا الهجوم بعد وقت قصير من إطلاق «حزب الله» صواريخ استهدفت مناطق الجليل الأعلى، بما في ذلك مدينة كريات شمونة والمناطق المحيطة بها.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية أن الهجوم أسفر عن أضرار مادية طالت منزلاً ومبنى وبعض المركبات.