أحمد وفيق: «حمادة كلينتون» شخصية أتحدث من خلالها مع جمهوري على السوشيال ميديا

أكد الفنان أحمد وفيق، أن شخصية حمادة كلينتون التي يخاطب بها جمهوره على سوشيال ميديا صنعها لأنه لا يحب أن يتحدث كفنان خارج حدود التصوير، لكنه يرغب أن يتعامل في حياته العامة بطبيعته.

يأتي ذلك خلال ماستر كلاس يقدمه أحمد وفيق، اليوم الاثنين، خلال فعاليات مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته التاسعة، والذي يدير اللقاء الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر.

وعن سبب تسميته لهذه الشخصية بهذا الاسم، قال وفيق: "قابلت شخص يدعى كلينتون على إحدى مقاهي المنصورة، وأعجبت بشخصيته وقررت أن أخذ الاسم واتعامل من خلاله مع جمهوري على السوشيال ميديا وأصبحت حمادة كلينتون".

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام في الفترة من 15 وحتى 20 من شهر نوفمبر، وتقام دورته التاسعة برئاسة المخرج مازن الغرباوي، وتحمل الدورة اسم المخرج جلال الشرقاوي، والرئيس الشرفي للمهرجان سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومدير المهرجان الدكتورة إنجي البستاوي، ورئيس اللجنة العليا المنتج هشام سليمان.

يقام المهرجان برعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.