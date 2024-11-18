رئيس البرلمان العربي يهنئ سلطنة عمان بذكرى عيدها الوطني ويشيد بالنهضة الحضارية الكبيرة التي تشهدها

هنأ محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي سلطنة عمان قيادةً وحكومةً وبرلمانا وشعبا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد الوطنى الرابع والخمسين للسلطنة، الذي يتم الاحتفال سنويًا به يوم 18 نوفمبر من كل عام.

وأشاد اليماحي، بهذه المناسبة، بالنهضة الحضارية الكبيرة التي تشهدها سلطنة عمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، في كل المجالات، فضلًا عن دورها في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي، مشيرًا إلى أن العيد الوطني لسلطنة عمان هو مناسبة وطنية وعربية عزيزة على كل عربي أيضًا.

وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لسلطنة عمان وشعبها العزيز بالمزيد من التقدم والرخاء والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق.