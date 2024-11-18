4400 سائح يزورون معبد الكرنك في الأقصر

قال مصدر في معبد الكرنك بالأقصر، إن المعبد شهد اليوم الإثنين، إقبالا ملحوظا من جانب السياح الأجانب والزوار المصريين من مختلف الجنسيات في ظل انخفاض درجات الحرارة التي بدأت المحافظة تشهده مؤخرا.

وأوضح المصدر لـ"الشروق"، أن عدد الزائرين للمعبد بلغ 4400 زائر اليوم بينما تنوعت جنسياتهم ما بين أمريكي، برازيلي، إسباني، بلجيكي، أرجنتيني، صربي، صيني، روماني، فرنسي، وإيطالي"، بالإضافة إلى عدد من الجنسيات العربية أبرزها من دولتي العراق والإمارات العربية المتحدة.

وأكد المصدر أن الإقبال على زيارة المعبد بدأ يزداد بشدة خاصة مع دخول الموسم السياحي الشتوي والدعاية المعلنة لزيارة المحافظة وتفقد طريق الكباش والاستمتاع بجو المحافظة الدافئ شتاءً.

وأشار إلى أن ساعة الذروة بالنسبة لزيارات المعبد أصبحت حاليا بعد حلول الساعة الـ1 ظهرا وهو بدء الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة يوميا.