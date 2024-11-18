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إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمنطقة الوراق

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 3:28 م | آخر تحديث: الإثنين 18 نوفمبر 2024 - 3:28 م

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى الطريق في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة سيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة واصطدام السيارة بالرصيف، مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما رفع رجال المرور حطام الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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