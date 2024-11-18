أكرم حسني يطرح أحدث أعماله الغنائية يا خراشي

طرح الفنان أكرم حسني أحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل اسم "يا خراشي"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب، وهي من كلماته، وألحان كريم عاشور، وتوزيع موسيقي أحمد وحيد كينج.

ويواصل الفنان أكرم حسني حاليا، التحضيرات الخاصة بمسرحيته الكوميدية الجديدة "ألف تيتة وتيتة"، تمهيدا لعرضها ضمن فعاليات موسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، على مسرح محمد العلي، لمدة 5 أيام متواصلة، وذلك بدءا من 21 نوفمبر الجاري، وحتى 25 من الشهر ذاته.

وتدور أحداث مسرحية "ألف تيتة وتيتة"، حول ساحر في سيرك، يتقدم لخطبة فتاة تعيش مع عائلتها في جزيرة نائية، ليكتشف أن الجزيرة مأهولة بسحرة حقيقيين، وبعد زواجه منها، يجد نفسه في خضم تعويذة غامضة تطال الجميع، فينطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر لكسر هذه التعويذة، وإنقاذهم.

ويشارك في بطولة مسرحية "ألف تيتة وتيتة" بجانب أكرم حسني، كل من: ميرنا جميل، ومصطفى غريب، وبدرية طلبة، ومحمد أوتاكا، وهي من تأليف: أحمد سعد والي، وطه زغلول، ومهاب حسين، وإخراج أوتاكا، وإنتاج أمير طعيمة.