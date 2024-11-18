ضبط 16 طن مخدرات و50 سلاحا ناريا خلال يوم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 50 قطعة سلاح ناري بحوزة 50 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.

شملت المضبوطات: "6 بنادق آلية، 4 بنادق خرطوش، 2 طبنجة، 38 فردا محليا، 123 طلقة مختلفة الأعيرة، 5 خزينة متنوعة، 202 قطعة سلاح أبيض".

ونجحت الحملات في ضبط تشكيل عصابي ضم 5 متهمين، و269 قضية مخدرات بإجمالي مضبوطات بلغت 16 طنا، و7 أفدنة منزرعة بنبات الهيدرو المخدر، 2151 قرصا مخدرا، 50 طابعا، 180 لتر من مادة GHB المخدرة.



كما تم ضبط 13 متهما هاربا، و15 متهما بالبلطجة، 233 دراجة نارية مخالفة، و16 ألف مخالفة مرورية.

ونفذت الحملات 57 ألفا و631 حكما قضائيا متنوعا، وفحصت 48 سائق سيارة على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 9 منهم.

يأتي ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.