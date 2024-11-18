افتتاح منفذ بيع بيض المائدة بسعر مخفض في ديرمواس بالمنيا

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أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توفير بيض المائدة بسعر مخفض، بالتعاون مع مديرية التموين، لضمان استقرار الأسعار وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

ومن جانبه، افتتح الدكتور رجب قياتي، رئيس مركز ومدينة ديرمواس، منفذ بيع بيض المائدة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك بمنفذ بيع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس أمام سنترال ديرمواس الغربي، بالتنسيق مع إدارة تموين ديرمواس.

وشدد محافظ المنيا، بضرورة استمرار توفير السلع وضمان وصولها إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مع التركيز على القرى النائية والمناطق الأكثر احتياجًا، لتحقيق الاستفادة الشاملة لجميع المواطنين.