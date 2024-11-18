القبض على المتهمة بسرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم خلال إحدى المباريات

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ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على متهمة بسرقة هواتف لاعبات فريق كرة قدم إثناء إحدى المباريات.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على إحدى القنوات التليفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادي رياضي بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من لاعبة كرة قدم بأحد النوادي، مقيمة بمحافظة المنيا، وقررت أنها حال تواجد الفريق بأحد النوادي بدائرة القسم للمشاركة في مباراة كرة القدم، فوجئوا بسرقة "8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس بالنادي".

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة عاملة نظافة، مقيمة بمحافظة الجيزة، وبحوزتها "الهواتف المحمولة المستولى عليها"، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الهواتف واتهموها بالسرقة.