زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني يؤكد أهمية الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني

يسعى رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني لارس كلينجبايل إلى تعميق الحوار مع الحزب الشيوعي الصيني، رغم التوترات السياسية القائمة.

ويلتقي كلينجبايل اليوم الثلاثاء في بكين رئيس الدائرة الدولية في الحزب الشيوعي، ليو هايشينج، الذي يُعد من المقربين والمستشارين البارزين لرئيس الدولة والحزب شي جين بينج.

وقال كلينجبايل، الذي يشغل أيضا منصبي نائب المستشار الألماني ووزير المالية: "في الحوار الحزبي نجري محادثات سياسية منفتحة"، موضحا أن النقاش لا يقتصر على البحث عن القواسم المشتركة، بل يشمل أيضا قضايا حساسة مثل حرب أوكرانيا، والتبعيات الاقتصادية، وقضايا حقوق الإنسان، وقال: "سواء كنت رئيسا للحزب أو نائبا للمستشار أو وزيرا للمالية، فإنني أمثل دائما وبحزم المصالح والقيم الألمانية والأوروبية".

وتأسس الحوار الحزبي بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني والحزب الشيوعي الصيني عام 1984 بمبادرة من رئيس الحزب آنذاك فيلي برانت ومهندس الإصلاح الصيني دنج شياو بينج. ووفقا للحزب الاشتراكي الديمقراطي، كانت هذه أول علاقة حزبية دولية للحزب الشيوعي الصيني خارج الكتلة الشيوعية خلال الحرب الباردة.

واليوم يقيم الحزب الشيوعي الصيني علاقات سياسية مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني "بوندستاج".

وأكد كلينجبايل أن مواجهة التحديات العالمية الكبرى تتطلب الحوار والتبادل على نحو عابر للحدود الوطنية، وقال: "المهم هو عدم التحدث عن بعضنا البعض، بل التحدث مع بعضنا البعض".

ويرافق كلينجبايل في محادثاته وفد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي يضم سبعة أفراد، من بينهم نائبة رئيس الكتلة البرلمانية المسئولة عن شئون السياسة الخارجية والدفاعية زيمتيه مولر، وخبير الشئون الاقتصادية أرماند تسورن.