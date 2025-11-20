الهند: المحكمة العليا تطالب الشرطة بإبلاغها بما تم في تحقيقات أحداث الشغب في دلهي 2020

طلبت المحكمة العليا في العاصمة الهندية نيودلهي، من الشرطة، اليوم الثلاثاء، إبلاغها بما وصلت إليه التحقيقات في أحداث شغب دلهي التي وقعت عام 2020 ، حسبما أفادت وكالة "برس ترست أوف إنديا " الهندية.

وأصدر الطلب القاضيان فيفيك شودهاري ومانوج جين اليوم، أثناء جلسة استماع في مجموعة من الدعاوى بشأن أحداث الشغب التي وقعت في دلهي، ومن بينها تقارير المعلومات الأولية ضد قادة سياسيين معينين لما تردد عن إصدارهم خطابات كراهية مزعومة أثناء تلك الأحداث.

ولاحظ القاضيان أنه رغم وجود علاج بديل لتلك القضايا، فإن مقدمي الالتماسات لم يستفيدوا منه، وأن الدعاوى لا تزال معلقة خلال السنوات الست الماضية.

وخلال الجلسة، أطلع محامي أحد مقدمي الاستئناف المحكمة على الوفيات التي حدثت خلال أحداث الشغب.

يشار إلى أن أعمال الشغب في دلهي 2020، هي أعمال شغب طائفية اندلعت في شمال شرق دلهي في فبراير عام 2020، واستمرت لعدة أيام وشملت أعمال عنف واسعة النطاق وحرق متعمد ونهب للمتاجر والمنازل، وأسفرت عن مقتل 53 شخصًا وإصابة المئات بجروح.

وبدأت الاضطرابات بسبب الاحتجاجات على تعديل قانون المواطنة، الذي خشيت بعض الجاليات من أن يؤثر على المسلمين، واندلعت الاشتباكات وأعمال العنف مباشرة بعد خطاب تحريضي ألقاه سياسي من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في 24 فبراير 2020.