منظمة التعاون الإسلامي تنظم ورشة عمل «معا من أجل التنوع وتعزيز حوار الأديان والثقافات»

بدأت أعمال ورشة العمل الدولية الثانية حول تعزيز حوار الأديان والثقافات في دول جنوب شرق آسيا، في جاكرتا، العاصمة الإندونيسية، تحت عنوان "معًا من أجل التنوع وتعزيز حوار الأديان والثقافات" والتي تنظمها منظمة التعاون الإسلامي بالشراكة مع مركز الملك عبد الله بن العزيز الدولي لحوار الأديان والثقافات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس " أن انطلاق أعمال الورشة شهد حضور 65 مشاركا من خمسة دول من جنوب شرق آسيا، فضلا عن عدد من صناع القرار السياسي وقادة الأديان وممثلي الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين في كلمته :" إن عنوان الورشة "معا من أجل التنوع والحوار بين الأديان" يبلور عزمنا ويعكس إرادتنا في تعزيز الحوار لحل النزاعات والتوترات، وتأتي هذه الورشة الدولية في الوقت الذي تشهد فيه المجتمعات في جنوب شرق آسيا تحديات كبيرة، لا سيما العلاقات البوذية الإسلامية".

وأضاف الأمين العام في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السيد بشير الأنصاري، مدير إدارة الحوار والتواصل في الأمانة العامة، أن الأديان جلبت قيمًا عالمية مثل الكرامة والمساواة والإنصاف والعدل وحقوق الإنسان، مشدداً على أنه يجب احترام أتباع الأديان وتوفير الظروف المناسبة لهم لممارسة معتقداتهم وطقوسهم الدينية بكل حرية.

وأكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي ملتزمة بدعم الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات ويدعو ميثاق المنظمة إلى دعم وتبني قيم السلام والانسجام والتفاهم والتعايش والتعاون بين الشعوب والمساهمة في حفظ السلام والأمن الدوليين وتشجيع العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل.