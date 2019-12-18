مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث طعن بمركز تجاري بالولايات المتحدة الأمريكية

قُتل شخص وأُصيب آخرون في حادث طعن بمركز تجاري في ولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.