 مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث طعن بمركز تجاري بالولايات المتحدة الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل شخص وإصابة آخرين في حادث طعن بمركز تجاري بالولايات المتحدة الأمريكية

هديل هلال
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 10:51 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 10:51 م

قُتل شخص وأُصيب آخرون في حادث طعن بمركز تجاري في ولاية أوريجون بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء اليوم الأربعاء.

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