الفاتورة الضريبية لشركة شل خلال العام الماضي تسجل 10 مليارات دولار

أظهرت بيانات شركة النفط البريطانية الهولندية العملاقة رويال داتش شل الصادرة اليوم الثلاثاء ارتفاع قيمة الضرائب التي دفعتها الشركة للدول التي تعمل فيها، باستثناء بريطانيا خلال العام الماضي.

وأشارت الشركة المسجلة في بورصة لندن للأوراق المالية إلى أنها دفعت خلال العام الماضي 1ر10 مليار دولار كضريبة دخل و8ر5 مليار دولار كالتزامات في تلك الدول. وكانت سلطنة عمان صاحبة النصيب الأكبر من مدفوعات ضرائب شل في حين كان لشل مستحقات لدى الخزانة البريطانية.

وكانت ضريبة الدخل المستحقة على أنشطة شل في بريطانيا قد بلغت 135 مليون دولار، في حين حصلت الشركة على إعفاءات ضريبية واستردادات من الحكومة على خلفية وقف تشغيل حقلي برنت وميللر، لتسترد شل في النهاية 9ر114 مليون دولار من الحكومة البريطانية خلال العام الماضي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحصول على هذه الإعفاءات والاستردادات أمر معتاد بالنسبة للشركات العاملة في بحر الشمال حيث تتكبد الشركات خسائر نتيجة إنفاق الأموال لإزالة المنشآت القديمة من حقول النفط الناضبة في المنطقة، مضيفة أن الحكومة البريطانية تمنح شركات النفط العاملة في مياه بحر الشمال أكثر مما تحصل عليه في صورة ضرائب أو رسوم ترخيص، بحسب مكتب المراجعة المحاسبية الوطني البريطاني.

ودفعت رويال داتش شل ضرائب لسلطنة عمان في العام الماضي قيمتها 26ر3 مليار دولار من أرباح بلغت 33ر3 مليار دولار، حيث وصل معدل الضرائب التي دفعتها الشركة في عمان إلى 75ر83% من أرباحها. كما دفعت الشركة ضريبة بنسبة 55% على صفقة بيع حصتها في اتفاقية مشاركة الإنتاج في حقل مخيزنة النفطي.

وكانت نيجيريا ثاني أكبر دولة تحصل على ضرائب من شل حيث حصلت على 31ر1 مليار دولار.

في حين حصلت هولندا التي يوجد فيها مقر رئاسة رويال داتش شل على ضرائب قيمتها 6ر173 مليون دولار.