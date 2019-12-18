القضاء العراقى يفرج عن 2700 معتقل من المتظاهرين

ــ الصدر يدعو لوقف الاغتيالات فى العراق.. والمحتجون يقطعون الطرق المؤدية للحقول النفطية فى البصرة



أعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى الوقت الراهن، فيما عاود المحتجون قطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية فى البصرة.

وأوضح المركز الإعلامى لمجلس القضاء، فى بيان، أن "الهيئات التحقيقية المكلفة بنظر ‏قضايا التظاهرات أعلنت إطلاق سراح 2700 موقوف من المتظاهرين حتى الوقت الراهن"، مضيفا أنه يجرى التحقيق مع "نحو 107 موقوفين عن الجرائم المنسوبة لهم ‏وفق القانون"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".‏

بدوره، دعا زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، مساء الثلاثاء، إلى إيقاف حركة الاغتيالات فى العراق والمحافظة على سلمية المظاهرات، قائلا فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "اوقفوا الاغتيالات.. وان المجرَب لا يُجرَب⁩ وحافظوا على السلمية⁩".

ميدانيا، عاود محتجون التظاهر وقطع الطرق المؤدية إلى الحقول النفطية فى محافظة البصرة، جنوب بغداد، للمطالبة بتوفير فرص للعمل.

ووفقا لشهود العيان، فإن القوات الأمنية أحاطت بالمتظاهرين وطلبت منهم أن تكون المظاهرات سلمية، إلى جانب عدم الاعتداء على الموظفين وحراس المنشآت النفطية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

إلى ذلك، أفاد موقع "العربية.نت" أن ساحات التظاهر فى العاصمة العراقية، بغداد، فضلا عن بعض المحافظات الجنوبية كالبصرة، شهدت مساء الثلاثاء، احتجاج عدد من المتظاهرين ضد ترشيح اسم وزير التعليم، قصى السهيل، لرئاسة الحكومة".

وفور انتشار اسم السهيل، مساء الثلاثاء، انطلقت بعض المسيرات الرافضة لترشيحه، وأطلق ناشطون على مواقع التواصل هاشتاج #يسقط_قصى_السهيل، فى إشارة إلى رفضهم أى اسم سياسى شغل وما زال يشغل منصبا وزاريا.

ويُذكر أن وسائل إعلام محلية كانت قد أفادت مساء الثلاثاء، بأن تحالف البناء أرسل كتابا رسميا إلى الرئيس العراقى برهم صالح، بترشيح اسم قصى السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء.

ويجرى الرئيس العراقى مباحثات سياسية مكثفة مع القوى السياسية، وذلك من أجل الخروج من أزمة مرشح الحكومة المقبلة، حيث اجتمع صالح بأكثر من 170 نائبا، للاتفاق على مرشح يحظى بإجماع وطنى.

ومن المقرر أن تنتهى، اليوم الخميس، المدة الدستورية لتكليف الرئيس العراقى رئيسا جديدا للحكومة.