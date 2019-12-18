أرامكو السعودية تكمل صفقة الاستحواذ على 17% من هيونداي أويل بنك الكورية

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية"، أمس الثلاثاء، اكتمال صفقة استحواذ شركتها التابعة "أرامكو فيما وراء البحار بي. في" على 17% من أسهم شركة هيونداي أويل بنك الكورية الجنوبية، التابعة لمجموعة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة مقابل نحو 1,2 مليار دولار.

وقالت "ارامكو" في بيان أمس الثلاثاء ان عملية الاستحواذ "تأتي بعد اكتمال جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة"، مضيفة أنها ستدعم استراتيجية أرامكو السعودية للتوسع في قطاع التكرير والكيميائيات عبر زيادة نشاطها الربحي في أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق المتكاملة في أهم الأسواق العالمية، مما يمكّن أرامكو السعودية من تسويق النفط الخام وتعزيز قدراتها التجارية.

يذكر أن هيونداي أويل بنك هي شركة خاصة تعمل في مجال تكرير النفط، وتأسست عام 1964, ويُعد مجمع ديسان، الذي يضم المرافق الرئيسة لشركة هيونداي أويل بنك، معملًا متكاملًا للتكرير وبطاقة معالجة تُقدَّر بنحو 650 ألف برميل في اليوم.