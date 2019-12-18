إصابات واحتجازات لمتظاهرين أوكرانيين من قبل الشرطة بعد اشتباكات أمام البرلمان

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أصيب العشرات في أوكرانيا خلال احتجاجات عنيفة أمام البرلمان، أمس الثلاثاء.

وأفاد رئيس الشرطة، أندريه كريشتشينكو، اليوم بأن 17 شرطيا أصيبوا بجروح خفيفة.

وحسب الشرطة فإنها احتجزت 26 متظاهرا، وذلك على خلفية الاحتجاج ضد عزم الحكومة إلغاء مهلة لحظر التجارة بالأراضي الزراعية، حيث يخشى معارضو الإلغاء من أن يؤدي السماح ببيع هذه الأراضي الزراعية للجور على الأراضي الخصبة ذات التربة السوداء في أوكرانيا.

هاجم مئات من القوميين، الملثمين أحيانا، قوات حفظ النظام، باستخدام الهراوات وبخاخات رذاذ الفلفل، ورشقوهم بالحجارة.

وكان القوميون الأوكرانيون يسعون لإقامة خيام كبيرة في الشارع الرئيسي المجاور للبرلمان، ولكن الشرطة منعتهم من ذلك مما أدى لحدوث الصدامات.