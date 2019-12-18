تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، بارد ليلًا.

وقالت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، إنه من المتوقع أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على البحر الأحمر.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 21

بورسعيد 15 19

الإسكندرية 11 21

شرم الشيخ 15 21

أسوان 12 24

كاترين 02 11

الإسماعيلية 11 21