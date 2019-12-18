اكتشاف قبر لزوج أميرة عمره 1300 عام شمال غربي الصين

أعلنت سلطات مقاطعة شنشي شمال غربي الصين اكتشاف قبر يرجع تاريخه إلى عهد أسرة تانغ الإمبراطورية (عام 618 م- عام 907 م).

وقال "لي مينغ" المسؤول بمعهد علم الآثار في المقاطعة –في تصريح اليوم- إن القبر تم اكتشافه في قرية يانتسون في حي شيشيان الجديد، ويعتقد أنه تابع لشيويه شاو الزوج الأول لأميرة تايبينغ ابنة الإمبراطور قاوتسونغ من أسرة تانغ.

وأضاف مينغ أنه تم كذلك العثور على 120 قطعة أثرية معظمها تماثيل خزفية مرسومة، وكتابات منقوشة بـ600 رمز على حجر مربع بطول 73 سم في كل جانب منه، حيث تسجل نسب "شيويه شاو" ومنصبه بالحكومة وسبب الوفاة ووقت الدفن والنسل وغير ذلك من المعلومات.

وتابع مينغ أن القبر يبعد 23 كم عن موقع المدينة القديمة "تشانغ آن"، والمعروفة بـ "شيآن" اليوم، ويبلغ طوله 6ر34 متر وبعمق 1ر11 متر، مشيرا إلى أن الاكتشاف من شأنه المساعدة على فهم المزيد عن هذه الفترة الزمنية.