 الجمهوريون يهاجمون إجراءات اتهام ترامب بالتقصير قبل التصويت - بوابة الشروق
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الجمهوريون يهاجمون إجراءات اتهام ترامب بالتقصير قبل التصويت

واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 10:28 م | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 10:28 م

انتقد النواب الجمهوريون بمجلس النواب الأمريكي اجراءات اتهام ترامب بالتقصير التي يقودها الديمقراطيون باعتبارها محاولة للإطاحة بالرئيس دونالد ترامب دون مبرر أثناء مناقشة في مجلس النواب.

وقال النائب الجمهوري كلاي هيجينز من لويزيانا وهو من أشد أنصار ترامب: "أني ملتزم بمعارضة القوى الخبيثة التي تهدد جمهوريتنا. أمريكا تتعرض لاضرار بالغة جراء هذه الخيانة، و الاتهام الظالم بالتقصير والذي يتم استخدامه كسلاح ضد ترامب ".

وذكر ديفيد راوزر الجمهوري من ولاية نورث كارولينا: "ما نشهده اليوم لم يسبق له مثيل في التاريخ الأمريكي، وهو اتهام قائم على الانتماء الحزبي دون أي حقائق تبرره"، متهمًا الديمقراطيين بـ "الكراهية العميقة " لترامب.


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