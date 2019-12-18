محافظ الوادي الجديد يترأس لجنة اختيار القيادات التعليمية

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لجنة تقييم واختبار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بهدف تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص واختيار الأكفأ لخدمة العملية التعليمية.

وقال «الزملوط» إن اللجنة التي تم تشكيلها لاختبار المتقدمين انتهت من تقييم واختبار 27 متقدمًا لشغل وظيفة مدير عام لإدارتي الشئون التنفيذية والتوجيه الفني بالتربية والتعليم؛ تمهيدًا للإعلان عن نتيجة التقييم في أقرب وقت.

وأضاف أن كل وظيفة قيادية في المديريات والمصالح الحكومية سيتم وضع اختبارات وشروط لها وذلك لضمان اختيار الكفاءات بشفافية .‎