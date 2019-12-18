برشلونة يعلن السبب الرئيسي لتغيير بوسكيتس في الكلاسيكو  

كشف نادي برشلونة عن السبب وراء التغير المفاجئ الذي حدث في تشكليلة الفريق لمواجهة ريال مدريد، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ10 من الدوري الإسباني.

وشهدت التشكيلة دخول الكرواتي إيفان راكيتيتش بديلا للإسباني لسيرجيو بوسكيتس.

وقال أسبيازو، مساعد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت» قبل المباراة: "بوسكيتس بحالة بدنية جيدة، كان مجرد سوء تفاهم في فهم تشكيلة المباراة، وتواجده على دكة البدلاء قرار فني من فالفيردي".

عطفًا على ذلك فإن بوسكيتس جاهز للمشاركة في أي وقت في المباراة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن ريال المدريد، حيث يمتلك كلاهما 35 نقطة في الدوري هذا الموسم.