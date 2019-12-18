 بوليفيا: نتوقع من الأرجنتين ألا تصبح منبرا لموراليس ليتدخل في سياستنا - بوابة الشروق
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بوليفيا: نتوقع من الأرجنتين ألا تصبح منبرا لموراليس ليتدخل في سياستنا

علم بوليفيا
علم بوليفيا
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 11:14 ص | آخر تحديث : الأربعاء 18 ديسمبر 2019 - 11:14 ص

أعربت وزيرة خارجية بوليفيا كارين لونجاريك عن أملها في أن تمتثل الحكومة الأرجنتينية للمعايير الدولية للجوء السياسي فيما يتعلق بالرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس.

وقالت لونجاريك، حسبما ذكرت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء: "نتوقع من الأرجنتين ألا تصبح منبرا لموراليس ليتدخل في سياسة بوليفيا".

ويقيم موراليس في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس إلى جانب طفليه اللذين وصلا يوم 23 نوفمبر الماضي، وقد أكد في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أنه جاء إلى الأرجنتين لمواصلة القتال من أجل المواطنين الأكثر احتياجا.

وقد اضطر موراليس للاستقالة بعدما تخلي عنه الجيش والشرطة في العاشر من الشهر الماضي، عقب 3 أسابيع من تظاهرات احتجاج على انتخابات شابتها عمليات تزوير، كما تدعي المعارضة ومنظمة الدول الأمريكية.

وصوت البرلمان البوليفي - في نهاية نوفمبر الماضي - على قانون يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية لا يمكن لموراليس المشاركة فيها، لكن موعد هذه الانتخابات لم يحدد بعد.


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