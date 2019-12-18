استقبل ميناء بورسعيد السياحى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مساء اليوم الأربعاء، السفينة السياحية «سيليسيال كريستال» قادمة من الإسكندرية وعلى متنها 740 راكبًا من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة المكون من 393 فردًا.

وقال اللواء محمد براية، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للقطاع الشمالي، إنه في إطار استقبال الرحلات السياحية بموانئ بورسعيد، تم تجميل محطة الركاب البحرية الخاصة باستقبال السفن السياحية، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال السائحين قبل وصولهم بوقت كاف.

وأضاف أنه جرى التنسيق مع جميع الجهات المعنية في الميناء لرفع درجة الاستعداد لاستقبال السفينة والسياح، معربًا عن سعادته بعودة السفن السياحية للموانئ والتي تمنح رسالة قوية للدول الأوروبية وشركات الملاحة العالمية بأن مصر تتمتع بالأمن والأمان.

من جانبه قال اللواء عادل رزق، مدير عام ميناء غرب بورسعيد، إن الميناء يشهد خلال ديسمبر عودة نشاط الكروز البحري وبدء موسم السياحة الشتوى من خلال عمل السفينة بالبحر المتوسط على مدار 40 يومًا.

وأضاف «رزق» إنه من المقرر أن يعود أفراد الفوج السياحي للسفينة في نفس اليوم لمواصلة رحلتهم لموانئ البحر الأبيض المتوسط.

الجدير بالذكر أن هذه هي الرحلة الثالثة للسفينة السياحية خلال هذا الشهر ضمن عدد من الرحلات المنتظمة التي تقوم بها إلى ميناء بورسعيد.