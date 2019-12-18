سفير فلسطين بمصر يدعو البرازيل للتراجع عن قرارها بفتح مكتب تجاري بالقدس



دعا سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية دياب اللوح، الحكومة البرازيلية إلى التراجع عن قرارها بفتح مكتب تجاري بالقدس.



وقال السفير اللوح، في تصريح له اليوم الأربعاء، إن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية غدا الخميس، برئاسة العراق سيبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية إزاء الخطوة غير القانونية التي قامت بها البرازيل.



وشدد على ضرورة أن يصدر عن الاجتماع، موقف عربي يتضمن آليات تنفيذية ضاغطة لتتراجع البرازيل عن قرارها خاصة وأن هذه الخطوة تعتبر انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، واستهتارا بقرارات جامعة الدول العربية على مستوى القمة والوزاري والمندوبين الدائمين والتي حذرت البرازيل في أكثر من مناسبة من الإخلال بالمكانة القانونية لمدينة القدس.



ونبه السفير اللوح، إلى أن هذه "السياسات المغامرة" تضر بمصالح الشعب البرازيلي ولا تساعد في تحقيق سلام عادل في الشرق الأوسط.



وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن"، وبتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، طلبت فلسطين عقد هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة في وقت تتعرض فيه مدينة القدس عاصمة فلسطين الأبدية، إلى هجمة شرسة تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلى بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي.