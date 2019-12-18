محكمة هندية ترفض استئناف عقوبة الإعدام في قضية الاغتصاب الجماعي بدلهي 2012

رفضت المحكمة العليا الاتحادية الهندية، اليوم الأربعاء، آخر التماس للمراجعة وإعادة النظر مقدم من أكشاى كومار أحد المدانين الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام في قضية الاغتصاب الجماعي في دلهي التي وقعت عام 2012.

وكانت جيوتي سينج، التي كانت تبلغ حينها 23 عاما، قد تعرضت للاغتصاب على يد خمسة رجال وقاصر في حافلة متحركة ليلة السادس عشر من ديسمبر 2012، وتوفيت بعد أسبوعين تقريبا في مستشفى في سنغافورة.

ومن بين الستة المدانين جرى العثور على واحد متوف في زنزانته، بينما جرى الإفراج عن القاصر في عام 2015 بعد قضاء ثلاث سنوات في مؤسسة إصلاحية.

وأصدرت إحدى المحاكم أحكاما بالإعدام بحق الأربعة في سبتمبر 2013 وهو ما أكدته المحكمة العليا الهندية.

ولم يتبق أمام المدانين حاليا سوى المسار القضائي الأخير برفع التماس في المحكمة العليا الهندية، وإذا ما تم رفض الالتماس يمكنهم اللجوء لرئيس الهند بالتماس بالعفو لخفض عقوبة الإعدام.

وقال المحامي، أيه بي سينج، الذي يمثل المدان أكشاي كومار، الذي تم رفض التماسه اليوم الأربعاء: "لدينا مهلة تصل إلى أسبوع لاستنفاد كل المسارات القانونية الممكنة".

ورغم القوانين والإجراءات الأكثر صرامة لزيادة الأمن للنساء منذ جريمة الاغتصاب الجماعي التي وقعت في دلهي، مازال يتم الإبلاغ عن عدد مرتفع من مثل هذه الجرائم في الهند.