وزير إماراتي يؤكد أهمية تعاون بلاده مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب

أكد وزير دولة بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي زكي أنور نسيبة اليوم الأربعاء، أهمية الشراكة القائمة بين دولة الإمارات ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وأهمية تعزيز التعاون القائم بين الجانبين من أجل إرساء أسس السلام والاستقرار لدى الشعوب والمجتمعات.

جاء ذلك خلال لقائه مع أمين عام الأمم المتحدة المساعد لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، على هامش المؤتمر الإقليمي المنعقد حالياً في أبوظبي حول "تمكين الشباب وتعزيز التسامح.. النهج العملية لمنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب ومكافحته"، والذي تنظمه وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز هداية.

وقال زكي - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - "إن محاربة الإرهاب تعد من أهم أولويات الدولة"، مشيداً بالدور الفعال لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن التسامح يعد من أهم القيم التي قامت عليها دولة الإمارات قبل 48 عاماً.

من جهته، قال فلاديمير فورونكوف إنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم أوجه التعاون بين دولة الإمارات والأمم المتحدة في مجال تثقيف وتوعية الشباب حول مخاطر الإرهاب وضرورة التنسيق لوضع برامج فعالة توفر فرص التعليم والعمل للشباب وتأمين مستقبل افضل لهم.