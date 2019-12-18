قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الموعد النهائي لتحويل طلاب المرحلة الثانوية الثانية من شعبة إلى أخرى غدًا، مؤكدًا أن الوزارة لا تستطيع مد التحويل مرة أخرى لارتباطه بالامتحانات وتنظيمها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن الطالب المحول لرغباته، بشكل ورقي وليس عبر البوابة الحكومية، لن يتم تحويله، مشيرًا إلى ارتباط التحويل بقاعدة البيانات على البوابة والتي تُنظَم في ضوءها الامتحانات والأكواد المصدرة للطلاب.

وأشار إلى توجه الطالب الراغب في التحويل إلى أخصائي التكنولوجيا بالمدرسة، لتنفيذ إجراءات تحويله وتقييده بقاعدة البيانات في الشعبة التي يريد دراستها، لافتًا إلى وجود توازن في الرغبات ما بين شعبتي المواد الأدبية والعلمية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تلبية رغبة الطلاب، حيث فتح البوابة الإلكترونية للتحويل بين الشعبتين (العلمية والأدبية) لطلاب الصف الثاني الثانوي، بدءًا من أمس الثلاثاء وحتي ظهر يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر 2019، مطالبه جميع المدارس الدخول علي قاعدة البيانات الخاصة بالطلاب لإجراء التحويل.