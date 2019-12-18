بيسرز يقطع سلسلة انتصارات ليكرز في دوري السلة الأمريكي

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قطع إنديانا بيسرز سلسلة انتصارات لوس أنجليس ليكرز وتغلب عليه 105 / 102 فجر اليوم، الأربعاء، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل دومانتاس سابونيس 26 نقطة ليقود بيسرز إلى الانتصار التاسع عشر له في الموسم مقابل تسع هزائم، بينما مني ليكرز، متصدر مجموعة الغرب، بالهزيمة بعد سبعة انتصارات متتالية وكانت هذه الخسارة هي الرابعة له في الموسم مقابل 24 انتصارا.

وعاد لويس أنجليس كليبرز، صاحب المركز الثاني بمجموعة الغرب، إلى طريق الانتصارات وتغلب على فينيكس صنز 120 / 99 .

وسجل بول جورج 24 نقطة وأضاف زميله كاوي ليونارد 20 نقطة لكليبرز الذي رفع عدد انتصاراته بذلك إلى 21 مقابل ثماني هزائم.

وأحرز سبينسر دينويدي 31 نقطة ليقود بروكلين نتس إلى الفوز على مضيفه نيو أورليانز بليكانز 108 / 101 في مباراة استمرت لوقت إضافي.

وفي مباريات أخرى، تغلب يوتا جاز على أورلاندو ماجيك 109 / 102 ونيويورك نيكس على أتلانتا هوكس 143 / 120 وتشارلوت هورينتس على ساكرامنتو كينجز 110 / 102 .